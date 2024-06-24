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04:23, 24 июня 2024Спорт

Шотландия проиграла Венгрии и снова не смогла выйти в плей-офф крупного турнира

Шотландия проиграла Венгрии 0:1 и вылетела с Евро

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Сборная Шотландии по футболу проиграла сборной Венгрии 0:1 и вылетела с чемпионата Европы. Об этом сообщает Sky News.

Единственный гол во втором тайме на десятой добавленной минуте забил Кевин Чобот. В другой игре группы A Швейцария сыграла вничью 1:1 с хозяевами сборной Германии.

По итогам трех игр Германия и Швейцария заняли первое и второе место в группе, тем самым выйдя в плей-офф. Венгрия заняла третье место с тремя очками, и все еще сохраняет шансы на выход в следующую стадию. От этого будут зависеть исходы игр в других группах.

Шотландия заняла последнее место. Это оказался 12-й раз в истории команды, когда она попала на крупный турнир, но не прошла дальше групповой стадии.

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      Сергей Грехов
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