Шотландия проиграла Венгрии и снова не смогла выйти в плей-офф крупного турнира

Шотландия проиграла Венгрии 0:1 и вылетела с Евро

Сборная Шотландии по футболу проиграла сборной Венгрии 0:1 и вылетела с чемпионата Европы. Об этом сообщает Sky News.

Единственный гол во втором тайме на десятой добавленной минуте забил Кевин Чобот. В другой игре группы A Швейцария сыграла вничью 1:1 с хозяевами сборной Германии.

По итогам трех игр Германия и Швейцария заняли первое и второе место в группе, тем самым выйдя в плей-офф. Венгрия заняла третье место с тремя очками, и все еще сохраняет шансы на выход в следующую стадию. От этого будут зависеть исходы игр в других группах.

Шотландия заняла последнее место. Это оказался 12-й раз в истории команды, когда она попала на крупный турнир, но не прошла дальше групповой стадии.