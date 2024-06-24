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12:25, 24 июня 2024Забота о себе

Стоматолог назвала простые шаги к здоровью зубов

Стоматолог Лапушкина: для здоровья зубов нужны ополаскиватель и зубная нить

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Уход за зубами играет важную роль для здоровья не только полости рта, но и всего организма, рассказала стоматолог-гигиенист клиники «Белая радуга» Анна Лапушкина. В беседе с «Лентой.ру» она разобрала несколько простых шагов, которые помогут сохранить красивую улыбку на долгие годы.

Прежде всего она порекомендовала посещать стоматолога три раза в год, чтобы вовремя отследить развитие кариозных образований и других нарушений. «Во-первых, только профессиональная чистка и осмотр могут помочь выявить проблемы на ранней стадии и предотвратить их развитие. Во-вторых, стоматологические процедуры помогут избавиться от налета и зубных отложений, которые невозможно удалить самостоятельно. Также стоматолог может дать рекомендации по уходу за зубами и советы по предотвращению заболеваний полости рта», — объяснила необходимость этого врач.

Правильную чистку зубов Лапушкина назвала основой здоровья улыбки и полости рта. Щетка, по ее словам, должна иметь мягкие щетинки и подходить по размеру для руки и рта, а паста — соответствовать потребностями.

«Важно помнить о правильной технике чистки зубов: утром и вечером по две минуты. Чистить зубы следует круговыми движениями, не прилагая слишком сильного давления, чтобы не повредить десны. Также не забывайте чистить и язык, чтобы избежать неприятного запаха изо рта», — отметила специалистка, добавив, что это можно делать с помощью специальной щеточки, зубной щетки или резинового скребка для языка. Важными Лапушкина назвала ополаскиватель и зубную нить.

Зачем они нужны? Зубная щетка не всегда справляется с задачей удаления налета и остатков пищи между зубами. Вот тут на помощь приходит зубная нить — она помогает очистить те места, куда добраться щеткой сложнее всего. Ополаскиватель же не только освежит ваше дыхание, но и уничтожит бактерии, которые могут привести к заболеваниям полости рта

Анна Лапушкинастоматолог-гигиенист

Кроме того, специалистки призвала продукты, которые благоприятно влияют на зубную эмаль и помогают предотвратить развитие кариеса. Для зубов полезны молочные продукты, богатые кальцием, такие как творог, йогурт и сыр, и продукты, богатые витаминами С и D, например, свежие фрукты, овощи, рыбу и яйца. Сладостей, особенно жевательных конфет, а также кислотных напитков (газированной воды и соков) лучше избегать, как и курения и алкоголя.

«Желательно употреблять сладости во время основных приемов пищи, так как вырабатываемый слюной стимулирует естественную защиту зубов. После употребления сладкого, особенно если это что-то липкое или клейкое, необходимо провести чистку зубов (если вы дома) или хотя бы прополоскать рот водой», — отметила она.

Одним из основных способов защиты зубов Лапушкина назвала использование зубного фтора, который укрепляет эмаль зубов, делая их более устойчивыми к действию кислот и бактерий, что помогает предотвратить развитие кариеса. Он содержится в зубных пастах и ополаскивателях, также можно пройти процедуру фторирования эмали у стоматолога.

Стоматолог призвала использовать ирригатор — специальный аппарат, который позволяет осуществлять глубокую очистку межзубных промежутков и удаление налета без ущерба для эмали.

Для использования ирригатора достаточно наполнить его резервуар водой или специальным раствором для полоскания рта, затем направить струю жидкости в промежутки между зубами и десной. Этот процесс позволяет тщательно промывать зубы и мягко массировать десны, что способствует укреплению зубной эмали и профилактике заболеваний полости рта

Анна Лапушкинастоматолог-гигиенист

Наконец, рассказала Лапушкина, отдых и сон тоже важны для здоровья зубов. «Чтобы обеспечить здоровье зубов на долгие годы, важно не только правильно чистить зубы и использовать зубной фтор, но и вести здоровый образ жизни. Получайте достаточно сна, отдыхайте, правильно питайтесь и уделяйте внимание своему физическому и эмоциональному здоровью. В результате ваши зубы будут благодарны за такой заботливый подход и будут радовать вас красотой и здоровьем», — заключила она.

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Ранее Лапушкина дала рекомендации по выбору качественной щетки. По словам специалистки, правильно подобранная зубная щетка очищает зубы от налета и зубного камня и предотвращает развитие таких заболеваний полости рта, как кариес и пародонтит.

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      Александра Лисица
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