Украина попыталась атаковать российский регион

МО России: система ПВО уничтожила дрон ВСУ над территорией Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский регион с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки ВСУ была зафиксирована около 18:35 по московскому времени (совпадает с местным). По пролетавшему над Белгородской областью дрону сработала система противовоздушной обороны и уничтожила БПЛА.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в Минобороны.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.