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19:59, 24 июня 2024Россия

Украина попыталась атаковать российский регион

МО России: система ПВО уничтожила дрон ВСУ над территорией Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский регион с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки ВСУ была зафиксирована около 18:35 по московскому времени (совпадает с местным). По пролетавшему над Белгородской областью дрону сработала система противовоздушной обороны и уничтожила БПЛА.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в Минобороны.

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Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

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      Марк Леонов
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