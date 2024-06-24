В Госдуму внесли запрещающий дискриминацию российских приложений законопроект

В Госдуму внесли проект, запрещающий дискриминацию отечественных приложений

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий дискриминацию российских приложений в онлайн-магазинах App Store и Google Play. Документ появился в электронной базе.

Авторы проекта предложили запрещать магазинам выдвигать условия, которые могут приводить к ограничению или невозможности использования российских приложений.

Это правило, согласно тексту документа, коснется возможности устанавливать обновления, искать необходимые приложения отечественного производства, а также платежей при их использовании. Отмечается, что неприемлемым со стороны онлайн-магазинов будут считаться ограничения этих возможностей.

Также авторы документа предложили, чтобы у россиян, купивших смартфоны, была возможность устанавливать и обновлять приложения, а также осуществлять платежи через единый магазин — RuStore.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, запрещающий размещать рекламные объявления на сайтах нежелательных организаций. Отмечалось, что, несмотря на ограничения доступа на территории страны, на таких ресурсах продолжается коммерческая деятельность.