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14:32, 24 июня 2024Россия

В Кремле высказались об осведомленности Путина о ситуациях в Севастополе и Дагестане

Песков: Путин постоянно давал поручения по ситуациям в Дагестане и Крыму

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин постоянно давал поручения по ситуациям, которые сложились в Дагестане, где было совершено несколько терактов, и в Севастополе, где ракета взорвалась над пляжем с отдыхающими. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Вчера президент постоянно получал доклады, давал необходимые поручения», — сказал Песков. Сегодня, по его словам, глава государства продолжает работать в Кремле и получать информацию о пострадавших.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

В городах Дагестана в тот же день произошел ряд терактов. В Дербенте вооруженные террористы напали на синагогу и православный храм, в Махачкале — обстреляли пост ДПС. Согласно информации Следственного комитета, жертвами терактов стали четверо гражданских и 15 правоохранителей. В республике в ходе боестолкновений ликвидировали шесть боевиков.

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      Анастасия Шейкина
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