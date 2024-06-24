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11:59, 24 июня 2024Экономика

В России раскрыли зарплатные ожидания студентов колледжей

РАНХиГС: минимальные зарплатные ожидания студентов составили 50,5 тысячи рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Размер минимальных ожиданий в оплате труда студентов российских колледжей и техникумов после получения диплома о среднем профессиональном образовании (СПО) составил 50,5 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования сотрудников Президентской академии (РАНХиГС).

Анализ провели старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Логинов и ведущий научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС Елена Ломтева. По итогам исследования выяснилось, что приемлемый уровень оплаты труда после получения диплома у мужчин оказался выше, чем у женщин, — 56,9 против 45 тысяч рублей.

При этом и те, и другие понимают, что в реальности после окончания колледжа их будут ожидать меньшие оклады — 41,4 (мужчины) против 28,7 тысячи рублей (женщины). Работодатели зачастую не могут удовлетворить все потребности, которые необходимы выпускнику колледжа для комфортной жизни, и выпускники колледжей это понимают, пояснила Ломтева. По этой причине студенты предпочитают реально оценивать свои перспективы при трудоустройстве, резюмировала она.

Разница в желаемом окладе и зарплатой, которую готовы предложить работодатели, характерна не только для студентов колледжей, но и в целом для россиян. По итогам 2023 года, согласно данным аналитиков сервиса UTEAM, зарплатные ожидания граждан при трудоустройстве на новое место труда выросли на 15-20 процентов. При этом, как отметили эксперты, не все компании оказались готовы к подобным запросам соискателей.

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      Анатолий Акулов
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