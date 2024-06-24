Вертолет Ка-52М поразил замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

Минобороны: экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М «Аллигатор» ударил по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, удары наносились в зоне ответственности группировки войск «Север». Экипаж с помощью неуправляемых авиационных ракет поразил замаскированную технику и живую силу противника.

«Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек», — рассказал командир вертолета Олег.

По его словам, из доклада авианаводчика следует, что цель поразили на 100 процентов. После ударов экипаж «Аллигатора» выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся в аэропорт вылета.

До этого российский экипаж ударного вертолета Ка-52М поразил замаскированную технику ВСУ 18 июня. Удар производился с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8.