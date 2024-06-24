Нападение террористов на полицейских в Дербенте попало на видео

Уличная камера засняла нападение боевиков на полицейских в Дербенте

В МВД назвали имена павших в боях с террористами в Дагестане полицейских

Начало событий в новости В МВД назвали имена павших в боях с террористами в Дагестане полицейских

Нападение террористов на полицейских в Дербенте попало в объектив уличной видеокамеры. Запись публикует Baza.

На кадрах видны стоящие у служебной машины двое полицейских и мужчина. Потом они начинают разбегаться. Двое силовиков спрятались перед автомобилем, один из них остался лежать на земле, а второй побежал по дороге, но был настигнут бандитскими пулями. Третий мужчина сумел спастись.

Нападение на инспекторов ДПС произошло на улице Буйнакского, когда полицейские оформляли протокол на водителя остановленной машины.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала имена 15 полицейских, отдавших жизни при выполнении служебного долга.