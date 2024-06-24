Возбуждено дело против двоих иностранцев об изнасиловании женщины в Москве

СК: в Москве возбудили дело против 2 граждан Узбекистана, изнасиловавших женщину

В Москве возбудили уголовное дело против двух граждан Узбекистана, изнасиловавших женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ.

Все произошло в ночь на 20 июня. Иностранцы в проезде Стратонавтом напали на жительницу столицы и, угрожая, надругались над ней. Обвиняемые признали вину, следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом об их аресте.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области арестовали 38-летнего мужчину, избившего и изнасиловавшего 20-летнюю сожительницу.