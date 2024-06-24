Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:23, 24 июня 2024Россия

ВСУ атаковали популярный у отдыхающих район Севастополя

ВСУ ударили ракетами ATACMS по популярному у отдыхающих району Севастополя

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня ударили ракетами ATACMS по популярному у отдыхающих району Севастополя, передает РБК.

Как отметил корреспондент Михаил Паутов, по выходным в этом месте много людей, они посещают длинные песчаные пляжи.
В эпицентре атаки оказался микрорайон Учкуевка и одноименный парк, а также поселок Любимовка в северной части Севастополя.

Журналист рассказал, что в этой части города чистое море, «километры песчаных пляжей», где отдыхают в том числе семьи с детьми. Он назвал атаку ВСУ одной из самых сильных с начала спецоперации.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане завершилась контртеррористическая операция. Напавшие на храмы и синагоги боевики ликвидированы

      Вывозивший людей с пляжа в Севастополе водитель автобуса рассказал об эвакуации

      На Украине заявили об отсутствии оппозиции

      Раскрыты подробности об убийстве главы Абрикосовки

      Житель Ростова услышал «мы не работаем» от полиции в день захвата города ЧВК «Вагнер»

      Россияне раскрыли запланированные на отпуск расходы

      Девушка решила проверить парня и столкнулась с неприятным последствием

      В Японии призвали временно отказаться от поездок в Россию

      В США заявили о повреждении греческого судна хуситами

      Зимбабве выразила желание вступить в БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше