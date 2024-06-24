ВСУ атаковали популярный у отдыхающих район Севастополя

ВСУ ударили ракетами ATACMS по популярному у отдыхающих району Севастополя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня ударили ракетами ATACMS по популярному у отдыхающих району Севастополя, передает РБК.

Как отметил корреспондент Михаил Паутов, по выходным в этом месте много людей, они посещают длинные песчаные пляжи.

В эпицентре атаки оказался микрорайон Учкуевка и одноименный парк, а также поселок Любимовка в северной части Севастополя.

Журналист рассказал, что в этой части города чистое море, «километры песчаных пляжей», где отдыхают в том числе семьи с детьми. Он назвал атаку ВСУ одной из самых сильных с начала спецоперации.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось.

