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20:02, 24 июня 2024Экономика

В России предложили заняться «заброшками»

Глава Совфеда Матвиенко предложила провести ревизию заброшенных зданий по стране

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

В России могут провести ревизию заброшенных зданий, находящихся в федеральной собственности. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«В каждом субъекте Федерации сотни, тысячи зданий, объектов в федеральной собственности, которые не используются в государственных целях и находятся в неудовлетворительном состоянии. Мало того, что они уродуют внешний облик городов, продолжают разрушаться, они не вовлекаются в хозяйственный оборот», — пояснила Матвиенко необходимость данной инициативы.

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Соответствующее поручение глава Совфеда просит дать Росимуществу. По ее словам, пилотный проект уже запущен в Ярославской области — благодаря ему в регионе уже выявили 2,5 тысячи бесхозных объектов. Обо всех них уже доложено аналитическому центру ДОМ.РФ, в компании вскоре займутся их продажей. «Но пилотом тут не обойдешься. Просила бы вас дать поручение Росимуществу провести системную работу по всей стране, во всех регионах. И казна пополнится, а нам надо искать дополнительные доходы в бюджеты всех уровней, и города обновятся», — заявила спикер Совфеда.

Председатель правительства пообещал учесть оглашенное предложение. «Насчет практики использования федерального имущества в интересах регионов и развития бизнеса — здесь ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот», — подтвердил Мишустин.

В 2021 году в Минфине заявляли о планах по приватизации неликвидных объектов недвижимости — полуразрушенных зданий, заброшенных участков, давно брошенных промышленных объектов.

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      Виктория Клабукова
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