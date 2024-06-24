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18:31, 24 июня 2024Забота о себе

Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

При обильных и длительных менструациях необходимо обращаться к врачу, рассказала акушер-гинеколог Анна Коссовская. Врач предупредила женщин о требующих срочной помощи симптомах в комментарии «Пятому каналу».

«Как только пациентка приходит в аптечной пункт и выбирает для себя прокладки с большим количеством капелек на упаковке, и с каждым разом их все больше и больше, нужно пойти к врачу», — отметила Коссовская.

Врач объяснила, что продолжительность менструации и интенсивность выделений могут увеличиваться из-за того, что мышечная ткань матки замещается соединительной. Другими причинами такой проблемы она назвала регулярный дефицит сна, стресс, сильные нагрузки, резкое колесование массы тела, изменения рациона и различные заболевания, в том числе вирусные и гормональные.

При этом Коссовская предупредила, что, если менструация стала настолько обильной, что средства гигиены приходится менять каждый час, необходимо срочно обратиться к врачу. «Если это профузные алые кровянистые выделения, когда прокладка наполняется за полчаса-час, конечно, нужно вызывать скорую и останавливать кровотечение», — призвала врач.

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      Вера Владзиевская
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