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08:33, 25 июня 2024Россия

13-летнего российского подростка затянуло под плиты на водопаде

Ngs.ru: в Новосибирской области подростка затянуло под плиты на водопаде

В Новосибирской области 13-летнего подростка затянуло под плиты на Суенгинском водопаде. Об этом стало известно региональному порталу Ngs.ru.

К операцию по спасению российского юноши были привлечены спасатели и волонтеры. Его тело искали около суток.

Глава Егорьевского сельсовета Александр Анкудинов пояснил, что несовершеннолетнего сильным течением унесло в образовавшуюся на дне водопада полость. Сейчас будем закладывать это место железом, бетонными плитами и установим предупреждающие таблички, заверил Анкудинов.

Суенгинский водопад — искусственный, он образовался на месте гидроэлектростанции (ГЭС). На водопаде несколько острых порогов, торчат острые камни, а на дне — бетонные плиты, выяснил Ngs.ru.

Ранее сообщалось, что в селе Липчинское в Слободо-Туринском районе Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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