Центробанк выступил против прямого доступа инвесторов на биржу

Центробанк выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже

Банк России выступил против инициативы о прямом доступе инвесторов к торгам на бирже. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Центробанка.

В документе регулятора уточняется, что прямой доступ инвесторов к рынку несет технологические сложности, а преимущества такого решения неочевидны. Кроме того, в международной практике подобный опыт не встречается, а ближайшие аналоги «узкоспециализированны и нацелены на определенные категории инвесторов», отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что национальный клиринговый центр (НКЦ) провел конвертацию гонконгских долларов, принадлежащих участникам торгов на Московской бирже и их клиентам, в юани.