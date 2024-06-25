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21:43, 25 июня 2024Экономика

Центробанк выступил против прямого доступа инвесторов на биржу

Центробанк выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Банк России выступил против инициативы о прямом доступе инвесторов к торгам на бирже. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Центробанка.

В документе регулятора уточняется, что прямой доступ инвесторов к рынку несет технологические сложности, а преимущества такого решения неочевидны. Кроме того, в международной практике подобный опыт не встречается, а ближайшие аналоги «узкоспециализированны и нацелены на определенные категории инвесторов», отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что национальный клиринговый центр (НКЦ) провел конвертацию гонконгских долларов, принадлежащих участникам торгов на Московской бирже и их клиентам, в юани.

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      Юлия Мискевич
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