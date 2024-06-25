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10:38, 25 июня 2024Экономика

В России захотели обанкротить поставщика базовых станций связи

«Ъ»: разработчик базовых станций связи «Спектр» столкнулся с угрозой банкротства

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Принадлежащая «Ростеху» компания «Спектр», разработчик отечественных базовых станций связи, столкнулась с угрозой банкротства после иска от поставщика радиоэлектронного оборудования «Радио-тест». Об этом со ссылкой на карточку дела пишет «Коммерсантъ».

В феврале суд уже постановил взыскать со «Спектра» семь миллионов рублей по договору о поставках от 2022 года. Источник издания, близкий к компании, утверждает, что проблему пытаются решить во внесудебном порядке.

Разработчик включен в «дорожную карту» развития мобильных сетей пятого поколения. На эти цели компания получила субсидию в размере 4,4 миллиарда рублей, хотя в декабре 2023 года 3,7 миллиарда из них пришлось вернуть по запросу Минцифры.

По состоянию на тот момент у «Спектра» отсутствовала выручка, фиксировались убытки, проект сетей 5G был заморожен, а персонал начали сокращать. Впрочем, в аудиторской записке к отчетности компании говорилось, что эти трудности удастся решить с помощью получения финансирования от «Ростеха» в течение 2024-2026 годов.

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В самой компании сообщили изданию, что из-за санкций они переориентировали свою деятельность на строительство базовых станций 4G/LTE и в ближайшее время намерены перезапустить проект. В Минцифры утверждают, что не знают о судебном иске, но заверяют, что все контракты на производство и поставку российских станций будут выполнены.

Опрошенные изданием операторы утверждают, что не используют оборудование «Спектра» и не заключали с ним контракты, поскольку оно не подходит по техническим характеристикам. Юрист NSP Сергей Бахмисов назвал редким случаем, когда платежеспособность оказавшегося несостоятельным общества была бы восстановлена. Чаще его имущество распродают, а выручку от продажи распределяют между кредиторами.

В конце прошлого года сообщалось, что Россия выбыла из рейтинга 100 стран с самым быстрым мобильным интернетом. Страна переместилась на 102-е место, уступив Узбекистану, Индонезии и Тунису. Лидерами рейтинга от Ookla стали ОАЭ, Катар и Кувейт.

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      Платон Щукин
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