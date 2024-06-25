Белый дом дал совет Украине насчет российских войск

Белый дом: США советуют Украине изматывать российские войска обороной

США советуют Украине ориентироваться на оборону в надежде изматывать российские войска. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер в ходе брифинга.

«В этом году мы стремимся поддержать Украину, с тем, чтобы они могли держать фронт, строить более совершенные фортификационные сооружения, использовать более умную активную оборону для ослабления российских сил, чтобы ближе к концу года или в следующем году они могли освободить дополнительные территории», — сказал Карпентер.

По его словам, конечной целью конфликта является восстановление территориальной целостности Украины и «осознание Россией стратегического поражения».

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин переговорил по телефону с новым министром обороны России Андреем Белоусовым и обсудил конфликт вокруг Украины. В ходе беседы Остин подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными двух стран.

