В Кении объявили чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение объявили в Кении на фоне протестов

Чрезвычайное положение объявили в Кении на фоне антиправительственных протестов. Об этом говорится в указе главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале, опубликованном в правительственном вестнике Kenya Gazette.

В документе отмечается, что кенийские протесты привели к разрушениям инфраструктуры.

Ранее протестующие в Найроби ворвались в парламент Кении и взорвали там дымовые шашки.

Отмечается, что в законодательном органе страны шло голосование по проекту бюджета с повышением налогов. В ходе беспорядков пострадала сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама.

