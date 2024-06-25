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21:16, 25 июня 2024Мир

В Кении объявили чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение объявили в Кении на фоне протестов

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Чрезвычайное положение объявили в Кении на фоне антиправительственных протестов. Об этом говорится в указе главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале, опубликованном в правительственном вестнике Kenya Gazette.

В документе отмечается, что кенийские протесты привели к разрушениям инфраструктуры.

Ранее протестующие в Найроби ворвались в парламент Кении и взорвали там дымовые шашки.

Отмечается, что в законодательном органе страны шло голосование по проекту бюджета с повышением налогов. В ходе беспорядков пострадала сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама.

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      Юлия Мискевич
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