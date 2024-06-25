Девушка пошла в порно ради богатства и разорилась

Жительница Австралии рассказала, что решила снимать контент для взрослых ради открытия собственного бизнеса и лишилась последних денег. Ее историю рассказывает News.com.au.

25-летняя Сара призналась, что решила завести аккаунт на платформе OnlyFans, так как посчитала это простым способом заработать побольше денег. Она рассчитывала заниматься откровенными съемками несколько лет, а потом вложить заработанное в собственное дело.

Однако в реальности все оказалось не так просто. «Я полностью разорена — потеряла дом и вообще на дне сейчас. Лишилась всего ради этой работы. Осталась без друзей, родственников и оказалась на мели», — пожаловалась Сара.

Девушка призналась, что ей пришлось вернуться на обычную работу, чтобы хоть как-то свести концы с концами. «Все думают, что порно — это легкие деньги. Но любой, кто провел достаточно времени в этой сфере, понимает, насколько перенасыщен там рынок и сколько усилий нужно для создания и поддержания фанатской базы», — сказала австралийка.

Тем не менее она заявила, что работа порномодели помогла ей стать более уверенной и вдохновила заняться фотографией и модельным бизнесом.

Ранее популярная австралийская порномодель Хейли Вернон отказалась от съемок и покрестилась. Она осознала, что жила неправильно, так как работа порно удовлетворяла ее материальные потребности, однако «отнимала нечто незримое».

