Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел чиновников после терактов

Меликов: в Дагестане проведут ревизию дел чиновников на руководящих должностях

В Дагестане пройдет ревизия личных дел тех чиновников, которые занимают руководящие должности. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, передает его слова ТАСС.

«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, (…) в том числе и депутатов Народного собрания», — сообщил руководитель региона.

Вскоре после терактов в Дагестане стало известно, что среди боевиков, ликвидированных в Махачкале, — Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а также его племянник. Омаров впоследствии подал в отставку — чиновника задержали, у него дома прошел обыск.

В городах Дагестана в воскресенье произошел ряд терактов, Так, в Дербенте вооруженные террористы напали на синагогу и православный храм, где напали на священника. В Махачкале злоумышленники обстреляли пост ДПС. По последним данным, жертвами случившегося в республике стали 25 человек, среди которых 15 сотрудников правоохранительных органов, пять гражданских и еще пять человек, чьи личности пока не установили.