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09:10, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Глава канала «Пятница!» сравнил интерес к передачам о России и Европе

Глава «Пятницы!» Картозия: шоу о России нравятся зрителям больше, чем о Европе
Николай Картозия

Николай Картозия. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал об интересе зрителей к программам о путешествиях по России. Подробности он раскрыл в интервью для журнала «Правила жизни».

Картозия уточнил, что речь идет о передаче «Орел и решка. Россия». По его словам, с помощью этого проекта он хотел увлечь зрителей России. Он уточнил, что первый выпуск проекта снимался в Астрахани. Глава телеканала поручил съемочной группе сделать качественную съемку — в частности, правильно выставить свет и сделать съемки с воздуха.

«Когда я посмотрел выпуск от начала до конца, мне срочно захотелось в Астрахань. И дальше у нас в эфире подряд стояли в один день выпуски про Астрахань и Монако (государство в Европе — прим. «Ленты.ру»). И Астрахань собрала вдвое больше рейтингов», — отметил он, сравнив интерес зрителей к передачам о России и Европе.

Ранее Картозия рассказал, как стать телезвездой. Он заявил, что успешного телеведущего отличает какая-либо яркая деталь. При этом, уточнил медиаменеджер, красота человека не имеет значения.

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      Мария Большакова
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