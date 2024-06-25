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08:51, 25 июня 2024Экономика

Главный покупатель российских удобрений решил сократить закупки некоторых из них

ЦЦИ: Индия сократила закупки азотных удобрений на 35 %

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В первом квартале 2024 года Индия сократила закупки азотных удобрений на 35 процентов в годовом выражении. О том, что главный покупатель российских удобрений решил сократить закупки некоторых из них, со ссылкой на материалы Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает газета «Ведомости».

Импорт удобрений в азиатскую страну упал до 1,1 миллиона тонн из-за подешевевшего газа и импортного СПГ, которые используются для производства 90 процентов карбамида в регионе. Это привело к удешевлению себестоимости изготовления тонны удобрений на 84 доллара за тонну в сравнении с импортным карбамидом на базисе CFR («стоимость и фрахт»). С учетом внутренних цен стоимость производства тонны удобрений снизилась на шесть процентов, до 246 долларов.

Индия — крупнейший мировой рынок сбыта карбамида, однако правительство стремится снизить зависимость страны от импорта. В 2023 году третье место по объему ввоза карбамида заняла Россия с долей 16 процентов (1,4 миллиона тонн), уступив Оману и Китаю. При этом экспортные цены с начала 2024-го колебались от 275 до 325 долларов за тонну.

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По мнению аналитика Центра экономических прогнозов Газпромбанка Нины Адамовой, за счет более дешевого газа у российских производителей пока сохраняется сырьевое преимущество. Однако конкурентоспособными поставки российских удобрений останутся только если Россия сможет поддерживать не только низкую себестоимость производства, но и эффективную логистику доставки, добавил директор «Яков и партнеры» Егор Беспятов. Учитывая планы Индии перейти на полное самообеспечение карбамидом с 2025 года экспортерам из РФ стоит искать новые рынки сбыта.

В 2023 году главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, Индия и США. На эти страны пришлось около 60 процентов всего экспорта удобрений из России — около 18,5 миллиона тонн. Бразилия нарастила поставки, купив 9,4 миллиона тонн почти на четыре миллиарда долларов. В 2022 году бразильцы купили восемь миллионов тонн удобрений. Индия и США также нарастили закупки в России — до 4,8 и 4,3 миллиона тонн на 2,2 миллиарда и 1,6 миллиарда долларов соответственно.

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      Вячеслав Агапов
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