ХАМАС настояло на признании России гарантом прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС настояло она признании РФ гарантом прекращения огня в секторе Газа

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС настаивают на том, чтобы Россия была гарантом прекращения огня в секторе Газа из-за своей справедливой позиции. С таким заявлением выступил замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, его цитирует РИА Новости.

«Мы все еще настаиваем, чтобы Россия была гарантом такого договора о прекращении огня, потому что очевидно США на стороне Израиля и их позиция не чиста. Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон», — сказал он.

Представитель исламистов подчеркнул, что тем самым ХАМАС «хочет поставить точку гегемонии США», а также «их однобокому влиянию на палестинский вопрос».

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинские боевики открыты к любым инициативам, которые направлены на достижение мира в секторе Газа, но при этом удовлетворят его основные требования.