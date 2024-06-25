ХАМАС захотело перенести офис

National: ХАМАС может перенести политический офис из Катара в Ирак

Палестинское радикальное движение ХАМАС может перенести свой политический офис и пресс-центр из Катара в иракский Багдад. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает эмиратский англоязычный журнал The National.

Власти Ирака одобрили соответствующее решение месяц назад, хотя лидеры боевиков еще не определились с точным временем переезда, вызванного тупиком в мирных переговорах по завершению конфликта в секторе Газа, гарантами которого выступали США, Египет и Катар.

Обеспечивать охрану и курировать вопросы безопасности ХАМАС в Багдаде будет Иран, отметили собеседники The National.

Ранее ХАМАС настояло на признании России гарантом прекращения огня в секторе Газа. Замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук объяснил это требование «справедливой позицией России» и желанием «поставить точку гегемонии США».