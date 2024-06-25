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05:19, 25 июня 2024Мир

Кандидат в президенты США назвал Ассанжа героем поколения

Кеннеди-младший заявил, что Ассанж является героем поколения

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Ценой свободы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стало то, что США смогли криминализировать журналистику и распространить свою юрисдикцию на неамериканцев. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя освобождение Ассанжа из британской тюрьмы.

«Плохие новости в том, что ему пришлось признать себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне», — отметил он, допустив, что если бы журналист не согласился на сделку, он бы умер в тюрьме. Кеннеди-младший назвал Ассанжа героем поколения.

Ранее на освобождение основателя Wikileaks отреагировал американский журналист Такер Карлсон. Он написал, что ход событий был повернут вспять, а также назвал Ассанжа хорошим человеком.

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      Маргарита Пименова
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