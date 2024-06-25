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04:59, 25 июня 2024Мир

Карлсон отреагировал на освобождение Ассанжа

Карслон заявил, что освобождение Ассанжа повернуло ход событий вспять

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон отреагировал на освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он написал в соцсети X, что Ассанж повернул ход событий вспять.

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — отметил Карлсон.

Ассанж был освобожден из тюрьмы строгого режима Белмарш в Великобритании после того, как провел в ее стенах 1901 день. Он направился на самолете в Австралию.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что в Вашингтоне рассматривают возможность закрыть дело Ассанжа. С соответствующей просьбой к Соединенным Штатам обратился парламент Австралии.

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      Маргарита Пименова
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