Карлсон отреагировал на освобождение Ассанжа

Карслон заявил, что освобождение Ассанжа повернуло ход событий вспять

Американский журналист Такер Карлсон отреагировал на освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он написал в соцсети X, что Ассанж повернул ход событий вспять.

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — отметил Карлсон.

Ассанж был освобожден из тюрьмы строгого режима Белмарш в Великобритании после того, как провел в ее стенах 1901 день. Он направился на самолете в Австралию.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что в Вашингтоне рассматривают возможность закрыть дело Ассанжа. С соответствующей просьбой к Соединенным Штатам обратился парламент Австралии.