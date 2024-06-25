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12:54, 25 июня 2024Ценности

Кэти Перри пришла на показ в оголяющем тело платье

Кэти Перри пришла на показ Vogue World в оголяющем тело платье Noir Kei Ninomiya
Кэти Перри

Кэти Перри. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Кэти Перри появилась на публике в откровенном образе. Кадры с показа Vogue World, который состоялся в Париже, публикует Daily Mail.

39-летняя знаменитость пришла на мероприятие в черном кожаном платье бренда Noir Kei Ninomiya, многочисленные вырезы которого оголяли ее тело. На размещенных кадрах видно, что наряд украшали аппликации в виде цветов. В качестве обуви исполнительница выбрала ботильоны со шнуровкой на каблуках.

Известно, что в дефиле участвовали и другие звезды, в том числе модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.

Ранее в июне был раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри. Знаменитость анонсировала выход новой песни Woman's World и опубликовала снимок, на котором позировала в купальнике. Тогда пользователи сети обратили внимание на изменения в фигуре исполнительницы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

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      Карина Черных
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