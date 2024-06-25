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14:30, 25 июня 2024Бывший СССР

На Украине допустили новые обвинения избившему бойца «Кракена» депутату

ГБР Украины: в телефоне депутата Тищенко могут быть поводы для новых обвинений

Фото: ГБР

В телефоне депутата Верховной Рады Украины Николая Тищенко могут быть поводы для новых обвинений в его адрес. Об этом заявила спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сапьян прокомментировала обыски у Тищенко после избиения бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Павлова. Она указала, что политик пытался разбить телефон во время следственных мероприятий.

Представитель ГБР заявила, что телефон будет в любом случае отправлен на экспертизу. Она добавила, что эксперты смогут получить информацию с мобильного устройства даже после его повреждения.

Ранее ГБР предъявило подозрения Тищенко в нанесении телесных повреждений группой лиц по предварительному сговору. По Уголовному кодексу Украины депутату грозит лишение свободы до пяти лет.

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      Юрий Леонов
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