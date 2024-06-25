Названа возможная причина повторного возгорания во Фрязино

РИА Новости: ветер раздул непролитый очаг, что привело к возгоранию во Фрязино

Поднявшийся ветер мог раздуть непролитый очаг в здании бывшего НИИ «Платан» в подмосковном во Фрязино, что привело к его повторному возгоранию. О предварительной причине сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«На улице поднялся ветер, через нарушенное остекление, скорее всего раздуло какой-то уголек», — добавил он.

Мощный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» в Подмосковье вспыхнул днем 24 июня. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек. 25 июня произошло повторное возгорание.