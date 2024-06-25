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14:52, 25 июня 2024Силовые структуры

Одного из связанных с Пригожиным медиаменеджеров арестовали в Петербурге

Суд в Петербурге арестовал связанного с Пригожиным медиаменеджера Горбунова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал одного из медиаменеджеров, связанных с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет о бывшем топ-менеджере медиахолдинга «Патриот» Илье Горбунове, который обвиняется в вымогательстве денег у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича. Он пробудет в СИЗО до 20 августа.

О задержании Горбунова стало известно в воскресенье, 23 июня. Вместе с бывшим топ-менеджером медиахолдинга «Патриот» был задержан главный редактор «Конкретно.ру» Кирилл Метелев.

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      Олеся Мицкевич
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