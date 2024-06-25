Пентагон высказался о планах снять запрет на присутствие военных подрядчиков на Украине

Пентагон: США не снимали запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

Белый дом пока не принимал решения о снятии запрета на размещение военных подрядчиков на Украине. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет ТАСС.

Отмечается, что Соединенные Штаты не намерены направлять на Украину войска. «Я не буду комментировать сообщения о внутренних дискуссиях или предложениях, которые могут рассматриваться или не рассматриваться», — добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена планирует де-факто снять запрет на присутствие военных подрядчиков на Украине. «Но это решение еще обсуждается, так как не получило окончательного одобрения от Байдена», — рассказал американский чиновник на правах анонимности.

15 июня военнопленный Юрий Водян рассказал, что на стороне Вооруженных сил Украины воюют наемники из США и Польши, которые участвовали в штурмах позиций российских военных в Донецкой народной республике.