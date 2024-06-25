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20:49, 25 июня 2024Мир

В США заявили о планах Байдена снять запрет на присутствие военных подрядчиков на Украине

CNN: Байден захотел снять запрет на присутствие военных подрядчиков на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена планирует де-факто снять запрет на присутствие военных подрядчиков на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена движется к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков в Украине. Но это решение еще обсуждается, так как не получило окончательного одобрения от Байдена», — рассказал американский чиновник на правах анонимности.

Он также добавил, что Байден «абсолютно уверен» в том, что Вашингтон не будет отправлять американские войска на Украину.

23 июня экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что он втягивает страну в третью мировую войну. По его словам, при правлении Байдена «огонь объял мир».

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      Дарья Устьянцева
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