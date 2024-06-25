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22:12, 25 июня 2024Россия

Площадь пожара во Фрязино увеличилась

Площадь пожара в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино увеличилась до 100 кв. м

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Площадь вновь возникшего пожара в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино увеличилась до 100 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Мощный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» в Подмосковье вспыхнул днем 24 июня. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек.

Позже стало известно, что пожарная сигнализация в здании устарела и работала частично. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня.

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      Юлия Мискевич
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