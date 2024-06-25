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17:36, 25 июня 2024Бывший СССР

Посол Украины в Германии раскритиковал предложение вернуть беженцев

Посол Украины в Германии Макеев: идея возвращения беженцев является популизмом
Алексей Макеев

Алексей Макеев. Фото: Frank Gaeth / imago-images.de / Globallookpress.com

Идея возвращения украинских беженцев обратно из Германии является популизмом. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью телеканалу phoenix.

Макеев прокомментировал предложение депутата бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Александра Добриндта вернуть неработающих украинских беженцев обратно. По его словам, украинцы интегрируются на рынке труда втрое лучше представителей других стран

«[Предложение] несколько обезличенное и очень популистское», — заявил посол. Дипломат призвал снизить требования к знанию немецкого языка для граждан Украины.

Ранее Добриндт предложил сделать работу условием пребывания украинцев в Германии. Он также заметил, что пособия по безработице изначально должны были стать срочной мерой помощи.

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      Юрий Леонов
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