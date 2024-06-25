Посол Украины в Германии раскритиковал предложение вернуть беженцев

Посол Украины в Германии Макеев: идея возвращения беженцев является популизмом

Идея возвращения украинских беженцев обратно из Германии является популизмом. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью телеканалу phoenix.

Макеев прокомментировал предложение депутата бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Александра Добриндта вернуть неработающих украинских беженцев обратно. По его словам, украинцы интегрируются на рынке труда втрое лучше представителей других стран

«[Предложение] несколько обезличенное и очень популистское», — заявил посол. Дипломат призвал снизить требования к знанию немецкого языка для граждан Украины.

Ранее Добриндт предложил сделать работу условием пребывания украинцев в Германии. Он также заметил, что пособия по безработице изначально должны были стать срочной мерой помощи.