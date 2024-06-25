Россиянам раскрыли неожиданные свойства популярной группы препаратов

Врач Мясников заявил, что прием статинов снижает риск рака почек, печени, легких

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл россиянам неожиданные свойства статинов. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что прием этой популярной группы препаратов снижает риск развития рака почек, печени и легких. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рекомендовал людям с высоким уровнем холестерина не бояться приема статинов. «Мы боимся побочных явлений, но это бывает у одного на сотню. Если вы принимаете их без побочных явлений, то пейте: хуже они вам точно не сделают», — отметил доктор.

Специалист рассказал, что статины снижают риски остеопороза, а также рака почек, печени и легких. «Они официально находятся в химиопрофилактике онкологии», — подчеркнул медик. Кроме этого, по его словам, статины также обладают противовоспалительным действием.

Ранее Мясников назвал неожиданное последствие приема лекарств от гипертонии. Врач заявил, что прием этой популярной группы препаратов может вызывать воспаление десен.