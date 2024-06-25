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12:46, 25 июня 2024Экономика

Россияне бросились скупать жилье бизнес-класса

За пять лет спрос на жилье бизнес-класса в России вырос на 30 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Спрос россиян на квартиры и апартаменты бизнес-класса по отношению к 2019 году вырос на 30 процентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компаний «Метриум» и Stone.

Новостройки бизнес-класса в старой Москве за пять лет подорожали на 86,4 процента. Объем предложения жилья бизнес-класса вырос на 23,5 процента. Квартиры и апартаменты этой категории стали распространены шире, чем лоты массового сегмента. При этом сократилась средняя площадь жилых помещений в новостройках бизнес-класса (на 19,8 процента). Больше всего таких квартир и апартаментов располагаются на юге (4637), западе (3383) и северо-западе (2947) столицы.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее стало известно, что самые дешевые новостройки в столице и поблизости оказались расположены в Новой Москве и Подмосковье. Так, 40 процентов лотов в Новой Москве оцениваются в 5-10 миллионов рублей. В тех же пределах варьируется стоимость 61 процента квартир в Подмосковье.

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      Мария Черкасова
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