Российский военный ушел из части для встречи с близкими и получил пять лет колонии

В Абакане военного осудили на пять лет за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Дмитрия Сона за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, осужденный решил отдохнуть от обязанностей и побыть с близкими. 27 июля 2023 года он не явился на службу. Военный вернулся в комиссариат лишь 6 декабря.

Отмечается, что Сон будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к шести с половиной годам лишения свободы за оставление боевых позиций в зоне специальной военной операции (СВО).