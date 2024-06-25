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08:15, 25 июня 2024Силовые структуры

Российский военный ушел из части для встречи с близкими и получил пять лет колонии

В Абакане военного осудили на пять лет за уклонение от службы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Дмитрия Сона за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, осужденный решил отдохнуть от обязанностей и побыть с близкими. 27 июля 2023 года он не явился на службу. Военный вернулся в комиссариат лишь 6 декабря.

Отмечается, что Сон будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к шести с половиной годам лишения свободы за оставление боевых позиций в зоне специальной военной операции (СВО).

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      Екатерина Кашурникова
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