Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:23, 25 июня 2024Наука и техника

«Ростех» обновит станцию разведки ПОСТ-3М

«Ростех»: станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М будет обновлена

Кадр: MASHNEWS. Новости промышленности / YouTube

Станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М будет обновлена, что повысит ее функциональные возможности и надежность. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Модернизацией изделия, предназначенного для мониторинга радиолокационных станций (РЛС) летательных аппаратов и наземных систем, займется Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор» холдинга «Росэлектроника».

Госкорпорация отмечает преимущества ПОСТ-3М — автономность и возможность осуществлять круговой обзор. «По своим техническим и эксплуатационных характеристикам ПОСТ-3М не уступает мировым аналогам и успешно поставляется на экспорт», — добавили в «Ростехе».

В январе ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщил, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» применили самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы, обеспечивающий защиту от любых дронов, на купянском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      Беспилотники ВСУ атаковали три российских населенных пункта

      Ягодицы Киркорова обсудили на суде с Успенской

      В российском регионе река снесла мост

      Кэти Перри пришла на показ в оголяющем тело платье

      Психолог назвала группу детей с повышенным риском зависимости

      Трамп объяснил смех Путина и Ким Чен Ына над Байденом

      В Евросоюзе упали доходы от экспорта алмазов

      Серию взрывов и пожар в российском регионе сняли на видео после сообщения об атаке ВСУ

      25-летний россиянин поел шаурмы и впал в кому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше