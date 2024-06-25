«Ростех» обновит станцию разведки ПОСТ-3М

«Ростех»: станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М будет обновлена

Станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М будет обновлена, что повысит ее функциональные возможности и надежность. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Модернизацией изделия, предназначенного для мониторинга радиолокационных станций (РЛС) летательных аппаратов и наземных систем, займется Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор» холдинга «Росэлектроника».

Госкорпорация отмечает преимущества ПОСТ-3М — автономность и возможность осуществлять круговой обзор. «По своим техническим и эксплуатационных характеристикам ПОСТ-3М не уступает мировым аналогам и успешно поставляется на экспорт», — добавили в «Ростехе».

В январе ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщил, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» применили самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы, обеспечивающий защиту от любых дронов, на купянском направлении.