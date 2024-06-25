Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 25 июня 2024Наука и техника

Самолеты ТОФ отработали поиск подлодок на учениях

Противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142МЗ ТОФ отработали поиск целей на учениях

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142МЗ авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к отработке учебно-боевых задач по поиску целей в ходе двухстороннего оперативного учения (ДОУ). Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Самолеты морской авиации флота Ил-38Н и Ту-142МЗ в ходе проведения полетов в акватории проведения ДОУ отработали задачи по предназначению с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок вероятного противника», — говорится в сообщении.

Вертолетчики также отработали тактические приемы по поиску подлодок в ходе учений. Пилоты применяли опускаемые гидроакустические станции и радиолокационные комплексы. В свою очередь, экипажи противолодочных самолетов выполняли поисковые мероприятия в проливных зонах островов курильской гряды. Полученные летчиками координаты передали на командные пункты отрядов кораблей ТОФ.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024

Ранее в июне стало известно, что корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» провели в море тренировку с участием палубных вертолетов Ка-27.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт план нападения боевиков в Дагестане. Террористы хотели расправиться с настоятелем храма в Дербенте

      В России заявили об отличном шансе принять скандальный закон о никабах

      Покинувшая Россию компания-золотодобытчик уйдет с Мосбиржи

      ХАМАС настояло на признании России гарантом прекращения огня в секторе Газа

      WBO сняла санкции с российских боксеров

      Опровергнуты данные о коллапсе цивилизации на острове Пасхи

      Юбку из новой коллекции бренда Кайли Дженнер высмеяли в сети фразой «старый подгузник»

      В российском регионе возбудили дела по факту махинаций при строительстве театра и детсада

      Названо число находящихся в стационарах пострадавших при теракте в Дербенте

      В Одессе появились фейковые сотрудники военкомата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше