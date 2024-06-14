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10:21, 14 июня 2024Наука и техника

Корветы «Громкий» и «Резкий» провели тренировку с вертолетами

ТОФ: корветы «Громкий» и «Резкий» провели в море тренировку с вертолетами

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Корветы «Громкий» и «Резкий» провели в море тренировку с участием вертолетов Ка-27. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

На первом этапе учений корабли по сигналу тревоги покинули Владивосток и вышли в заданный район. Затем вертолеты совершили перелет с военного аэродрома в Приморье в тренировочный район. Прибыв на место, авиация совершила облет кораблей и посадку на них.

В апреле ТОФ сообщил, что экипажи корветов «Громкий» и «Совершенный» провели тренировку по отражению массированного авианалета во Владивостоке.

В марте ТОФ рассказал, что корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Совершенный» в Японском море отработали борьбу с надводными кораблями, подлодкой и беспилотниками.

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      Иван Потапов
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