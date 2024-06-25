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12:37, 25 июня 2024Россия

Суд простил россиянке долги по кредиту благодаря мужу на СВО и одной справке

В Волгограде суд простил вдове участника СВО долги по кредиту

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгограде суд простил вдове участника специальной военной операции (СВО) на Украине долги по кредиту. Соответствующее решение принял Тракторозаводский районный суд.

Как следует из материалов дела, россиянка взяла в кредит 235 тысяч рублей под 25 процентов, который должна была выплатить к апрелю 2018 года. В какой-то момент она перестала вносить платежи — образовался долг в размере 148 735 рублей. Сначала женщина ссылалась на срок исковой давности, но в итоге добиться списания долгов ей удалось благодаря мужу, участвовавшему в СВО. В суд она предоставила справку о том, что он не вернулся с фронта.

Ранее стало известно, что в России продлили до конца 2024 года кредитные каникулы для участников спецоперации и их семей. Как следует из новой редакции документа, банки не смогут требовать досрочного возврата кредита, если поручитель по нему был мобилизован и не вернулся с фронта живым.

В июне 2024 года правительство России приняло еще одно постановление, согласно которому половину доходов, недополученных банками при списании процентов по кредитам бойцам СВО во время кредитных каникул, компенсируют власти.

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      Елена Торубарова
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