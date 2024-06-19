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16:23, 19 июня 2024Экономика

Определен порядок компенсации трат банков на кредитные каникулы участников СВО

Банкам компенсируют половину трат на списание процентов по кредитам бойцов СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Половину доходов, недополученных банками при списании процентов по кредитам бойцам специальной военной операции (СВО) во время кредитных каникул, компенсируют власти, следует из принятого правительством России постановления.

Согласно документу, определяющему порядок возмещения средств кредитным организациям, заниматься этим будет АО «ДОМ.РФ». Выплаты будут производиться ежемесячно. Как отмечается в сообщении кабмина, 5,7 миллиарда рублей на эти цели выделят из резервного фонда правительства.

Кредитные каникулы для участников спецоперации и членов их семей были введены в октябре 2022 года. Соответствующим решением до конца 2024 года приостанавливаются все платежи по кредитам и займам, включая ипотечные.

Проценты по потребительским кредитам таких граждан ранее также было решено списать. В документе об этом говорится, что в случае, если на дату вступления в силу закона кредитные каникулы будут завершены, кредитор обязан в течение 10 дней направить военнослужащему уведомление об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также уточненный график платежей. Если же заемщик к этому времени уже выплатил проценты, эти средства должны пойти на погашение основного долга по кредиту.

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      Дмитрий Воронин
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