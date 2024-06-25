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12:53, 25 июня 2024Мир

Трамп объяснил смех Путина и Ким Чен Ына над Байденом

Трамп: Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин смеются над Байденом из-за мигрантов

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын смеются над США из-за Джо Байдена и его «провальной» миграционной политики. Об этом бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего митинга, трансляцию которого вел Fox News.

«Нужно побыстрее избавиться от такого количества мигрантов в США. Основная проблема заключается в том, что Байден говорит России, Китаю и Северной Корее. Лидеры этих стран смеются над нами, они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное», — отметил политик.

Трамп добавил, что как только он вернется в Белый дом, то «первым делом закроет для мигрантов границу».

Ранее Трамп назвал «укол в задницу» единственным способом для Байдена простоять 90 минут на дебатах.

27 июня кандидаты от Демократической и Республиканской партий встретятся в первой телевизионной дуэли.

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      Дарья Устьянцева
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