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20:02, 25 июня 2024Путешествия

Туристка попала в аварию в Греции и осталась с ужасными шрамами на всю жизнь

Daily Mail: туристка попала в аварию в Греции и провела отпуск в гостинице

Фото: Adhy Savala / Unsplash

Британская туристка попала в аварию на квадроцикле в Греции и осталась с ужасными шрамами на всю жизнь. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Уточняется, что 21-летняя путешественница Холли Томас приехала на остров Закинф из Бристоля вместе с семьей в начале июня. Они арендовали квадроциклы для передвижения по местности и посетили несколько достопримечательностей. По дороге до отеля легковой автомобиль врезался в транспортное средство, на котором сидела Томас.

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«Я думала, это конец моей жизни», — описала девушка случившееся. По словам матери пострадавшей, ей удалось выжить благодаря шлему. Однако девушка получила серьезные травмы лица и левой ноги. «Шрамы останутся навсегда», — рассказала ее мать. Оставшийся отпуск Томас провела в гостиничном номере, восстанавливаясь после ДТП.

Ранее британская туристка поехала в отпуск мечты на Бали и едва не лишилась жизни в результате укуса комара.

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      Марк Успенский
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