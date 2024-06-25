Водитель ВСУ поехал по навигатору и привез танк Т-64 на российские позиции

Водитель танкового тягача MAN HX81 по ошибке привез танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) к позициям российских военных. В момент, когда экипаж Т-64 осознал совершенную ошибку, было слишком поздно, передает Telegram-канал «Воевода вещает».

«Поворот не туда. Хохлы привезли свой Т-64БМ прямо на наши позиции под Очеретино. Наши, конечно, знатно удивились. Танк сожгли. Один из MAN убит, второй сдался в плен», — говорится в публикации.

Тягач MAN HX81 производится компанией Rheinmetall MAN Military Vehicles. Технику разработали еще в 2003 году для транспортировки и буксировки танков Leopard 2A7. Данная модель находится на вооружении стран Североатлантического альянса, несколько из них были переданы Киеву в рамках западных поставок оружия.

Ранее Минобороны проинформировало об уничтожении четырех складов боеприпасов армии Украины. Помимо этого, группировка войск «Юг» ликвидировала несколько 105-миллиметровых орудий М119, поставленных ВСУ из США.