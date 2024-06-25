В Дагестане охранник храма с газовым пистолетом дал бой террористам и защитил прихожан

В Махачкале охранник храма с газовым пистолетом дал бой террористам

В Махачкале охранник храма Михаил, на который напали террористы 23 июня, дал отпор боевикам одним газовым пистолетом и защитил прихожан. Об этом «Ленте.ру» рассказала очевидица случившегося Татьяна.

По ее словам, внутри в момент случившегося шло богослужение, на котором присутствовали несколько десятков человек. Охранник оказал боевикам сопротивление на улице, а верующие и служители храма укрылись внутри здания и заперли двери.

«Это было очень страшно и... очень долго. В любой момент внутрь могли прорваться убийцы. Мы прощались с жизнью. Михаил отстреливался на улице, а те, кто были в храме, спрятались в подсобном помещении, закрылись на колокольне», — вспомнила Татьяна.

В городах Дагестана в воскресенье, произошел ряд терактов. В Дербенте вооруженные террористы напали на синагогу и православный храм, в Махачкале — обстреляли пост ДПС. По последним данным, жертвами боестолкновений стали 25 человек, среди которых 15 сотрудников правоохранительных органов, пять гражданских и еще пять человек, чьи личности пока не установили.

В республике в ходе боестолкновений ликвидировали как минимум шесть боевиков, их точное число пока неизвестно. В числе нападавших оказались трое родственников главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, который ранее сам служил полицейским. После появления сообщений о задержании своих родственников чиновник подал в отставку.