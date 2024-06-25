В Махачкале перекрыли Университетскую площадь

Силовики перекрыли Университетскую площадь в Махачкале

Силовики перекрыли Университетскую площадь в Махачкале на фоне сообщений о стрельбе. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что информация о вооруженном нападении на полицейских не подтвердилась. Стражи порядка получили сообщение о подозрительном автомобиле. Движение перекрыто, информация проверяется.

Вечером 25 июня сообщалось, что в Махачкале произошла стрельба. Звуки выстрелов раздаются на улицах Ленина и Коркмасова. На месте работают силовики, дороги перекрыты. Также поступала информация о введении плана «Перехват».

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило около 25 человек.