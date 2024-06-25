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09:36, 25 июня 2024Бывший СССР

В Одессе появились фейковые сотрудники военкомата

«Страна.ua»: в Одессе действуют фейковые сотрудники военкомата и полиции

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

На Украине появились фейковые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и полиции. Об этом сообщил спортивный комментатор Виталий Волочай, передает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

По его словам, мошенники действуют в Одессе. Волочай рассказал, что неизвестные в форме подошли к нему и выписали повестку. В соответствии с ней мужчина должен был прийти в военкомат для «обновления данных». При этом на документе отсутствовали печати.

Так как Волочай уже обновил данные, он позвонил в военкомат, где ему сказали сфотографировать выписывающих повестки сотрудников. Мужчина попросил у правоохранителей и представителей ТЦК документы, однако те начали разбегаться в разные стороны.

Ранее стало известно, что на Украине сотрудники военкомата проводят гуманитарные акции на подконтрольных Вооруженным силам Украины территориях Херсонской области. По информации пророссийского подполья, они делают это для выявления подлежащих мобилизации призывников.

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      Екатерина Грищенко
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