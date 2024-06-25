В одной стране захотели перенять опыт российского «Аэроэкспресса»

Белоруссия заинтересовалась опытом российской компании «Аэроэкспресс»

Белоруссия заинтересовалась опытом российской компании «Аэроэкспресс» по организации железнодорожных перевозок между городом и аэропортами и собирается организовать подобные перевозки у себя в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Делегация Белорусской железной дороги уже посетила московскую компанию, чтобы ознакомиться с опытом реализации железнодорожных пассажирских перевозок в аэропорты. Представители «Аэроэкспресса» рассказали об организации железнодорожного сообщения, рассказали о том, как подвижной состав обслуживается в депо, а также продемонстрировали координацию операционной деятельности в Едином диспетчерском центре.

В мае 2023 года стало известно о планах построить аэроэкспресс в Крыму. Ожидалось, что проект дороги протяженностью 14 километров с веткой на Симферополь и Севастополь будет реализован в 2024 году.