В Крыму захотели запустить аэроэкспресс

Глава Крыма Аксенов: аэроэкспресс из Севастополя хотят реализовать в 2024 году

Власти Крыма захотели построить железную дорогу от аэропорта Симферополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Проект дороги протяженностью 14 километров планируют реализовать в 2024 году. Аксенов уточнил, что будет построена ветка на Симферополь и Севастополь. Таким образом хотят реализовать принцип аэроэкспресса, когда пассажиры будут доезжать из Севастополя до аэропорта за 40 минут.

«Железную дорогу делать будем, она нужна 100 процентов. Она даст повышение скорости и качество обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально — проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году», — заявил Аксенов.

Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что летом 2023 года будет открыта трасса в обход Краснодара. Он также отметил, что в текущем году они планируют построить каркас «Север — Юг — Запад — Восток».