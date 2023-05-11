В Крыму захотели запустить аэроэкспресс
Власти Крыма захотели построить железную дорогу от аэропорта Симферополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.
Проект дороги протяженностью 14 километров планируют реализовать в 2024 году. Аксенов уточнил, что будет построена ветка на Симферополь и Севастополь. Таким образом хотят реализовать принцип аэроэкспресса, когда пассажиры будут доезжать из Севастополя до аэропорта за 40 минут.
«Железную дорогу делать будем, она нужна 100 процентов. Она даст повышение скорости и качество обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально — проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году», — заявил Аксенов.
Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что летом 2023 года будет открыта трасса в обход Краснодара. Он также отметил, что в текущем году они планируют построить каркас «Север — Юг — Запад — Восток».