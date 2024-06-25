В партии Зеленского открестились от избившего бойца «Кракена» нардепа Тищенко

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не поддерживает контактов с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко, охрана которого избила бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами батальона «Азов», внесенным в список террористических организаций и запрещен в России) Дмитрия Павлова. От скандального нардепа открестилась в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

«Фракция не поддерживает никаких связей с Тищенко. С января прошлого года он является внефракционным и несет личную ответственность за свои действия и высказывания», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что парламентария исключили из фракции «Слуги» в январе 2023 года после поездки в Тайланд на отдых.

Ранее Государственное бюро расследований Украины предъявило Тищенко подозрение в избиении Павлова. Депутат подозревается по статье 146 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до пяти лет лишения свободы.